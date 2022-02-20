Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan yayımlanacak.
Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.
Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Çağtay, Crespo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Valencia
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba
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