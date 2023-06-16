Fenerbahçe HDI Sigorta, 5 oyuncusu ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe HDI Sigorta, 5 voleybolcusunun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 19:41
Fenerbahçe HDI Sigorta, 5 oyuncusu ile sözleşme uzattı
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt ve Kaan Gürbüz ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığı belirtildi.


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