Fenerbahçe HDI Sigorta, 5 oyuncusu ile sözleşme uzattı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 19:41

Güncelleme: 16.06.2023 - 19:41

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt ve Kaan Gürbüz ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığı belirtildi.