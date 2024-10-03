Fenerbahçe, Hollanda'dan 1 puanla dönüyor: Twente 1-1 Fenerbahçe

Yayınlanma: 03.10.2024 - 20:56

Güncelleme: 04.10.2024 - 00:02

UEFA Avrupa Ligi 2. Hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente ile karşılaştı. De Grolsch Veste'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Twente'yi öne geçiren golü 29. dakikada Michel Vlap kaydetti. Dusan Tadic, 71'de skora eşitliği getirdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4, Twente ise 2 puana yükseldi.

Fenerbahçe, bir sonraki hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Twente ise sahasında Lazio'yu konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Twente 1-1 Fenerbahçe

88' Twente'de Steijjn yerine Rots oyuna girdi.

85' Fenerbahçe'de sol çarprazdan Amrabat'ın açtığı orta doğrudan dışarı gitti.

80' Fenerbahçe'de Fred ve Tadic oyundan çıktı. Yerine Mert Hakan ile İsmail Yüksek girdi.

75' Fenerbahçe'de Amrabat kendi yarı alanının sol tarafında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

74' Twente'de Kjölö sol kanattan ceza sahasına doğru girerek sağ ayak içiyle şutunu çekti top Livakovic'de kaldı.

70' GOL | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın orta sahadan ceza sahasına koşu yapan Tadic'e gönderdiği uzun pasta Tadic kaleciyle baş başa kaldı ve aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

68' Fenerbahçe'de Becao, kendi yarı alanının sağında Lammers'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

64' TEHLİKELİ GELDİLER! Twente'de sol kanatta topla buluşan Lammers ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top yandan dışarı çıktı.

63' Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı tehlikeli ortada Fenerbahçe hücumunda topa kimse dokunamadı.

62' Fenerbahçe'de En Nesyri ve İrfan can kenara geldi. Yerine Maximin ile Dzeko girdi.

60' Twente'de Van Bergen sol kanattan topla birlikte hücuma çıktı. Mert Müldür iyi bir geri koşu yaparak kritik bir müdahale yaptı.

59' Twente'de Hilgers, Tadic'in taç kullanmasını engelledi ve sarı kart gördü.

58' Twente'de Steijn yaydan kaleye şut çekti savunmaya çarpan top dışarı gitti. Karar korner.

57' Fenerbahçe'de İrfan Can yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Fenerbahçe'de Mert Müldür ceza sahasına koşu yapan En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi fakat Twente savunması araya girerek topu taca att ve tehlikeyi önledi.

54' Twente'de Van Bergen sol kanatta boşluk buldu ve kaleye doğru yöneldi. Bergen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

51' Twente'de Vlap sol kanattaki Van Bergen'e yerden pas gönderdi. Ceza sahasına top süren Van Bergen şut açısını bulup topa vurdu ama savunmadan sekerek top Livakovic'de kaldı.

50' Twente'de Van Bergen sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasının sol tarafından sağ ayak içiyle yerden br şut çekti. Top kaleci Livakovic'de kaldı.

45' Twente'de Vlap'in sol kanattan açtığı ortada Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

43' Vlap'in serbest vuruştan ceza sahasına açtığı ortada Lammers'in kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

40' Twente'de Van Bergen sol kanatta çizgiye indi ve ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Lammers topla buluştu ve gelişine şut denedi fakat top farklı şekilde dışarı gitti.

38' Fenerbahçe'de sağ kanatta Mert Müldür, ceza sahası içine orta yaptı. Topa yükselen İrfan Can yerde kaldı. İrfan Can pozisyonın arından maçın hakemine itirazda bulundu.

34' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Yay üzerinde topla buluşan En Nesyri topu sağına çekerek sağ ayak içiyle şut çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

32' Twente'de merkezden topu ceza sahasına sürerek gelen Regeer, sol ayağının içiyle şut çekti. Livakovic topu kornere çeldi.

31' Van Bergen'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top takım arkadaşına çarparak dışarı gitti.

28' GOL | Twente, Vlap'ın golüyle 1-0 öne geçiyor.

26' Twente'de Wolfswinkel'in ceza sahasına koşu yapan Steijn'e attığı top doğrudan dışarı gitti.

23' Fenerbahçe'de Oosterwolde sol kanattan hızla ceza sahasına girdi. Açısının daralmasına rağmen sol ayağının içiyle şutunu çeken Oosterwolde'nin şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

22' Fenerbahçe'de İrfan, ceza sahasına koşu yapan Szymanski'ye derin bir top gönderdi. Szyamanski topu ıskaladı.

15' Fenerbahçe'de Mert Müldür, sağ kanattan ceza sahasına orta açtı. Twente savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

14' Twente'de Vlap, orta sahanın merkezinde Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12' Fenerbahçe'de Oosterwolde, Van Rooij'e yaptıığı fauülün ardından sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan ceza sahasına koşu yapan En Nesyri'ye uzun top attı ancak Twente savunmasıda Bruns araya girerek tehlikeyi önledi.

2' Twente'de Vlap sol kanattan ceza sahasına girerek sağ ayak içiyle yerden bir şut çekti. Top kaleci Livakovic'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe!