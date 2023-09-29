Fenerbahçe hücum organizasyonunda çarpıcı istatistik!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:52

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında sahasında ağırladığı Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in sezon başından bu yana fark yaratan hücum gücü, Başakşehir karşısında da etkisini gösterdi.

Avrupa Kupası macerasına harika başlayan ve Süper Lig'de de fırtına gibi esen Fenerbahçe, bu sezon 13. resmi karşılaşmasında 13. galibiyetini aldı. Başarılı performansını ligin zorlu rakiplerinden Başakşehir karşısında da sürdüren Sarı- Lacivertliler, sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Turuncu-Lacivertliler'i 4-0'la geçen teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, en son geçen sezon ligde 25 Şubat'ta Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. Rakiplerini adeta gol yağmuruna tutan Kanarya'da bu sezon resmi maçlarda kaleciler hariç, dün akşamla birlikte 27 futbolcu oynadı.

Takımdan ayrılan isimlerden Serdar Dursun ve Burak Kapacak'ı saymazsak, 25 oyuncu görev aldı. Kartal, Djiku'nun da bu sezonki ilk golünü atmasıyla birlikte 18 isimden skor katkısı almayı başardı. Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 13 resmi mücadelede 37 kez ağları sarstı. En çok katkı yapanlar listesinde Fener'de zirvede ise 7 gol ve 4 asistle Sebastian Szymanski yer alıyor.