Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi hazırlık maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 12:16
Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi’nde 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verecek.

FENERBAHÇE-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve TV8’den şifresiz olarak naklen yayımlanacak.


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