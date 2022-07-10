Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Temmuz 2022 Pazar, 12:16

Şampiyonlar Ligi’nde 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verecek.

FENERBAHÇE-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve TV8’den şifresiz olarak naklen yayımlanacak.