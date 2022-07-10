Fenerbahçe-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi hazırlık maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi’nde 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verecek.
FENERBAHÇE-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve TV8’den şifresiz olarak naklen yayımlanacak.
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