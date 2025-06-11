Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Amara Diouf için kafa karıştıran açıklama!

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Amara Diouf için kafa karıştıran açıklama!

11.06.2025 16:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Amara Diouf için kafa karıştıran açıklama!

Generation Foot'un ortağı olan Metz kulübünün başkanı Bernard Serin, Amara Diouf ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Amara Diouf için açıklama geldi.

Generation Foot'un ortağı olan Metz kulübünün başkanı Bernard Serin, 17 yaşındaki genç futbolcu ile ilgili konuştu.

Serin, "Amara Diouf, iki yıldır dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu. Haziran ayında 17 yaşına girdi ve onun Generation Foot ile sözleşmesini uzatmasını istiyoruz. Çünkü 18 yaşına gelmeden Senegal'den ayrılamaz. Kural böyle. Henüz 17 yaşında ve bir sonraki sözleşmesini Senegal'de imzalaması gerekiyor. Sadece bir yıllığına bile olsa 18 yaşına gelmeden, yani 2026 Haziran'dan önce Senegal'den ayrılamaz" dedi.

SAKATLIĞI

Sözlerine devam eden Serin, "Bu muazzam nitelikler sahip çocuğa elbette çok bağlıyız. Ancak çapraz bağları yırtıldığı için ciddi bir sakatlık yaşadı ve ne yazık ki sakatlığı nüksetti. Henüz 17 yaşındaki bir çocuk için ikinci kez çapraz bağ ameliyatı olmak önemli bir şey" diye konuştu.

TRANSFER, SAĞLIK KONTROLÜ

Diouf'un ayrılacağına ve başka bir takım için sağlık kontrolünden geçtiği haberlerini yalanlayan Serin, 17 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyeceğini söyledi. Diouf'un tedavisi için Fransa'ya gelmesi gerektiğini söyleyen Serin, "En mantıklı yol, Fransa'da ameliyat olup rehabilitasyonunu burada yapması" diye konuştu.

"KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Diouf'un geleceğinin kendi elinde olduğunu söyleyen Serin, "Karar ona kalmış. Eğer buraya gelmeye karar verirse, tabii ki bize de. Onu korumak bizim doğal görevimiz" sözlerini sarf etti.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Metz

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: 16 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: 16 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi! Fenerbahçe, Senegal'de Generation Foot forması giyen ve 'yeni Sadio Mane' olarak adlandırılan 16 yaşındaki Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.
Amara Diouf kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf kaç yaşında, nereli?
Amara Diouf kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf kaç yaşında, nereli? Amara Diouf, Fenerbahçeli futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Amara Diouf kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf kaç yaşında, nereli?
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Teknik kapasitesi çok yüksek'
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Teknik kapasitesi çok yüksek' Fenerbahçe'nin gündemini yorumlayan Volkan Demirel, 16 yaşındaki Amara Diouf'un sarı-lacivertlilere transfer olduğunu açıkladı. Demirel ayrıca genç oyuncu ile ilgili de değerlendirmede bulundu.