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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: 16 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: 16 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi!

1.06.2025 12:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: 16 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Senegal'de Generation Foot forması giyen ve 'yeni Sadio Mane' olarak adlandırılan 16 yaşındaki Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki hücum oyuncusu Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diouf sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

1 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Senegal Milli Takım formasını da 1 kez giyen genç oyuncu, Ruanda'ya karşı 15 yaş 94 günlükken forma giydi.

Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.

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