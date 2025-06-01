Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi: 16 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki hücum oyuncusu Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diouf sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

1 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Senegal Milli Takım formasını da 1 kez giyen genç oyuncu, Ruanda'ya karşı 15 yaş 94 günlükken forma giydi.

Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu ve ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.