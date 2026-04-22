Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilmişti: Kim Min-jae'den Bayern Münih kararı

22.04.2026 13:40:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürülen Kim Min-jae'nin Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmediği iddia edildi.

Yaz transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-jae'yi gündemine aldığı iddia edilmişti.

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

AYRILMAYI PLANLAMIYOR

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-jae'nin bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını açıkladı.

Plettenberg, Güney Koreli futbolcunun takıma bağlı olduğunu ve herhangi bir mutsuzluğunun olmadığını belirtti.

Florian Plettenberg ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.

PERFORMANSI

Kim Min-jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

2021/22 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Güney Koreli stoper, 2022 yazında 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

