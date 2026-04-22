Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den flaş paylaşım: 'Biz turu sadece bugün kaybetmedik!'

22.04.2026 09:09:00
Cumhuriyet Spor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin kupadan elenmesinin ardından Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz eşitlikle sonlanan mücadele uzatmalara gitti. Konyaspor'da 120+2. dakikada Jevtovic penaltıdan takımını yarı finale taşıyan isim oldu.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na veda ettiği maç sonrası eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Dilmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Bjk maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal!!! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!!!"

 

