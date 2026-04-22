İlhan Palut'tan galibiyet sözleri: 'Fenerbahçe'yi yenmek özgüvenimizi artırabilir'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'yi eledikleri Türkiye Kupası çeyrek finalinden sonra açıklamalarda bulundu.

Palut, "Bunlar çok önemli maçlar. Hem kupada çeyrek final hem değerli bir rakiple oynuyoruz. Maçtan önce bakınca önemi ortadaydı. Maçın içine gelince; ilk yarıda dengeli bir oyun oldu. Fenerbahçe'nin geldiği noktalar vardı. Biz de geldik ama son hareket noktasında eksik kaldık. İkinci yarıda 10 dakika karşılık verdik, üçüncü bölgeye gittik ama üretemedik. Fenerbahçe'ye de çok büyük pozisyon vermedik. 70'den sonra Fenerbahçe dominasyonuyla geçti" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK ÖZGÜVENİMİZİ ARTIRABİLİR"

İlhan Palut, "Önde baskıya çıkmakta çok zorlandık. Bize düşen doğru opsiyonları bulup topu 3. bölgeye yaklaştık ama yorgunluk bize bu şansı vermedi. Genelde topun arkasında bekledik. Bu aslında negatifti. İyi savunma yaptık. Bir penaltı golü, çok iyi dakikada geldi. Fenerbahçe'nin duran topları, çok adamla kümeleşmesine iyi defansla karşılık verdik. Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet yarı final için değerli. İkincisi takım olarak yeni yeni kafayı kaldırıyoruz. Fenerbahçe gibi değerli bir rakip karşısında galip gelmek özgüvenimizi artırabilir. En önemli noktalardan birisi, camiamızın özlediği galibiyetler..." diye konuştu.

Gelecek maçlar hakkında konuşan tecrübeli teknik direktör, "Önce Trabzonspor, ardından yine Fenerbahçe ile oynayacağız. Test maçları. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bir sonraki seneye daha özgüvenli bakmak istiyoruz. Trabzonspor değerli bir takım, geçiş senesini yarışması senesi olarak geçirdiler, başardılar. Çok zor maç olacak. Bize düşen en önemli görev, bugünkü galibiyetin rahatlık değil inanç yüklemesine dönüşmesini sağlamak. En iyi mücadeleyi vereceğiz, Trabzonspor'a saygı duyacağız, en iyi sonuç için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.