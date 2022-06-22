Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçı yapacak

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 19:39
Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçı yapacak
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Hull City ile karşılaşacak.

Hull Daily Mail'in haberine göre iki ekip, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 10 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, bu mücadeleden 10 gün sonra ise 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile ilk maçta karşılaşacak.


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