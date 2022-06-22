Fenerbahçe’den Sergio Oliveira hamlesi! Mario Branco da beğeniyor
Geçen sezon Roma'da kiralık olarak oynayan Sergio Oliveira için Fenerbahçe devreye girdi. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Mario Branco'nun, daha önce birlikte çalıştığı yıldız orta sahaya olan hayranlığına dikkat çekti.
Teknik direktör Jorge Jesus liderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe için Portekiz basınından bir iddia gündeme geldi.
Portekiz’in ünlü gazetesi O Jogo, Fenerbahçe’nin Sergio Oliveira için girişimde bulunduğunu yazdı.
Geçen sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen ve Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekizli futbolcu için Jorge Jesus ve Sportif Direktör Mario Branco kolları sıvadı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sergio Oliveira’yı gelecek sezon da kadrosunda görmek istediğini açıkladı. Ancak bonservisi alma gücü olmayan İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeniden kiralamayı planladığı öğrenildi.
Sergio Oliveira için Roma’dan 13.5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Porto’nun müzakereye açık olduğu ifade edildi.
MARIO BRANCO HAYRAN
Fenerbahçe’de Sportif Direktör olan Mario Branco, PAOK’ta çalıştığı dönemde Sergio Oliveira’yı transfer etmiş ve başarılı futbolcuyla çifte kupa kazanmıştı. Yıldız futbolcuyla çok yakın bir ilişkiye sahip olan Branco, 19 Temmuz 2020’de yayınlanan bir röportajında “Yunanistan’daki futboluyla en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Ülkedeki seviyeyi yükseltti çünkü o rekabetçi bir hayvan” ifadeleriyle Oliveira’ya olan hayranlığını belirtmişti.
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