Fenerbahçe Beko’da kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı

Fenerbahçe Beko, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

DHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:09
Fenerbahçe Beko’da kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı
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ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl daha yenilendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe formasını tam dokuz sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra beş Türkiye Ligi, üç Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri olmuştur.
Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."


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