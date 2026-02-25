Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ile idmana çıkmıştı: Çağrı Balta'nın transferindeki ayrıntı ortaya çıktı!

Fenerbahçe ile idmana çıkmıştı: Çağrı Balta'nın transferindeki ayrıntı ortaya çıktı!

25.02.2026 20:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ile idmana çıkmıştı: Çağrı Balta'nın transferindeki ayrıntı ortaya çıktı!

Galaasaray altyapısında yetişen Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transferindeki dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta sürpriz bir kararla sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

17 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye imza attı. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı.

Image

A TAKIM MAÇINA ÇIKAMAYACAK

Mayıs ayında 18 yaşına girecek Çağrı Balta'nın buna rağmen Fenerbahçe'de maça çıkamayacağı aktarıldı.

beIN SPORTS'un haberine göre Çağrı Hakan Balta'nın bu sezon Fenerbahçe Futbol A Takımı ile sadece antrenmanlara çıkacağı, herhangi bir maçta oynamayacağı belirtildi. 

Image

Fenerbahçe ve Çağrı Hakan Balta arasındaki profesyonel bağlantının, ailesinin gayretiyle antrenmanlara çıkması yönünde olduğu aktarıldı.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Çağrı Balta

İlgili Haberler

Halkbank, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!
Halkbank, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi! Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: '11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim'
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: '11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim' Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, perşembe günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pereira, Fenerbahçe'nin kazanmak için geleceğini, kendilerinin de aynı mantalitede olmaları gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu belli oldu: 7 yıldız listede yer almadı!
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu belli oldu: 7 yıldız listede yer almadı! Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tam 7 eksik bulunuyor.