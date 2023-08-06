Fenerbahçe ile Milan arasında Krunic pazarlığı: Görüşmeler sürüyor!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 13:04

Güncelleme: 06.08.2023 - 13:09

Fenerbahçe'nin Krunic'e yaptığı teklif belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakarken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

"TEKLİFTE İYİLEŞTİRME"

Haber devamında, transferin ancak 15 milyon euroluk bir teklifle gerçekleşebileceği belirtilirken, "Bu nedenle, İstanbul takımı önümüzdeki birkaç saat içinde teklifi iyileştirmeye hazırlanıyor." iddiası ileri sürüldü.

Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rade Krunic, geçen sezon kırmızı siyahlı takımla 34 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.