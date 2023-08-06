Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Galatasaray'dan Tete atağı!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 10:01

Adı Fenerbahçe ile anılan Tete'nin transferinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio'nun haberine göre; Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde ileri bir düzeye geldi.

Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan sağ kanat hücumcusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

Haber detayında Tete'nin temsilcileriyle sarı kırmızılı yönetimin görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.