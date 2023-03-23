Fenerbahçe ile Zenit, hazırlık maçında yenişemedi!
Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Zenit ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 68. dakikada Bora Aydınlık kaydetti. Zenit'in golleri 21. dakikada Malcom ve 42. dakikada Claudinho'dan geldi.
Fenerbahçe'de Joao Pedro, 34. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Zenit'e karşı iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Jin-Ho Jo, sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Bora Aydınlık, ceza sahası dışından ağları güzel bir golle havalandırdı.
Fenerbahçeli Mert Hakan ile Zenitli futbolcu Bakaev arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Araya giren diğer oyuncular tartışmanın büyümesini engelledi.
TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA
Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında maçın ilk yarısında tartışma yaşandı. Polis güçleri Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.
TÜM GELİRLER DEPREMZEDELERE
Daha önce maçın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe ile Zenit arasındaki müsabakayı yaklaşık 13 bin biletli seyirci takip etti.
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