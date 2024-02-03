Fenerbahçe İstanbul'a lider dönüyor! Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 03.02.2024 - 18:05

Güncelleme: 03.02.2024 - 21:02

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Cengiz Ünder ve uzatma anlarında Michy Batshuayiden geldi.. Fenerbahçe'nin geçen hafta oynadığı ve 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında da iki golü atan Cengiz Ünder, gol sayısını 8'e çıkardı. Sarı-lacivertlilerin diğer golü ise 90+5. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

Fenerbahçe, bu skorun ardından ligde puanını 63 yaptı ve averajla yeniden liderliğe yükseldi.

Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, ligde takımın başında 7. maçına çıkan Sergen Yalçın ile ilk kez kaybetti.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.

CANLI ANLATIM | ANTALYASPOR 0-2 FENERBAHÇE

90+4' GOL | Fenerbahçe, Batshuayi ile farkı ikiye çıkardı. Bonucci'nin kendi yarı sahasından attığı pasta savunma arkasına sarkan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

90+2' SARI KART | Jakub Kaluzinski, King'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Antalyaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sander van de Streek ortasında Buksa'yı topla buluşturdu. Buksa'nın kafa vuruşu kaleci Livakovic'de kaldı.

86' Sam Larsson orta sahadan topla geldi ve pasını Sander van de Streek'e verdi. Sander van de Streek'in ortası Ferdi'ye çarptı ve kornere çıktı. Sam Larsson'un ortasında Jakub Kaluzinski uzak köşeden yaptığı vuruş Livakovic'de kaldı.

76' Sağ kanatta topla buluşan Zymer Bytyqi ortasında topu Buksa ile buluşturmak istedi ama ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

65' Net fırsat kaçtı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz'in vuruşunu kaleci Helton kornere gönderdi.

63' Fenerbahçe etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasını verdi, Dzeko tek topta Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski'nin içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.

50' Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Mert şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Mert şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

44' Fenerbahçe hızlı çıktı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını verdi fakat Cengiz'in aşırtma vuruşu Helton Leite'de kaldı.

42' GOL | Cengiz, Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Sol kanatta topla buluşan Tadic arka direkteki Cengiz'i topla buluşturdu. Cengiz ayak içiyle uzak köşeye topu gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

33' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla ceza sahası içine giren Tadic şık bir çalımla önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top auta çıktı.

22' Güray'ın ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sam Larsson'un önüne düştü. Larsson'un vuruşu direğin yanından auta çıktı.

19' Ön alan baskısıyla topu kazanan Cengiz topla birlikte ceza sahasına kadar geldi ve pasını Tadic'e verdi ancak Tadic'in tek topu kaleci Helton Leite'de kaldı.

11' Bu sefer de Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic ortasını açtı ve arka direkte Cengiz topa gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

10' Antalyaspor yine etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Jakub Kaluzinski sol kanattaki Güray'ı topla buluşturdu ancak Güray'ın yakın direğe vuruşu Livakovic'de kaldı.

8' Antalyaspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Sam Larsson şansını uzaklardan denedi ancak top savunmadan Zymer Bytyqi'nin önüne düştü. Ceza sahası içinde boş kalan Bytyqi'nin vuruşu yandan auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.