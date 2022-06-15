Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde sahaya indi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:09

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde Portekizli teknik direktör futbolcularına ekibini tanıttı. Mehmet Aurellio ile Mario Branco’nun görev tanımını oyuncularına aktaran Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı. Her iki oyuncunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Yeni transfer Lincoln Henrique, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.