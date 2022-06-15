Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ayrılığın eşiğinde
Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin menajeri, gelen teklifleri Fenerbahçe yönetimine iletecek.
Fenerbahçe’nin performansıyla yıldızlaşan stoperi Kim Min Jae’nin menajeri, transfer tekliflerini kulübe sunmak için dün İstanbul’a geldi.
Güney Koreli oyuncuya, Fransız, İngiliz ve İtalyan kulüplerinden ciddi teklifler olduğu öğrenildi. Özellikle Napoli ve Everton, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı. Rennes ile Torino da Kim’le ilgilenen diğer kulüpler arasında. Sarı-Lacivertli yönetim, Kim’in menajerinin sunacağı tekliflerin ardından Jesus’la durumu görüşecek. F.Bahçeli yetkililer, sözleşmesinde 18 milyon Avro’luk çıkış maddesi bulunan Kim’i bu rakamın altında bir bedele satmayı düşünmüyor. Güney Koreli oyuncunun ise ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kim, ayağından geçirdiği operasyon için ülkesine giderken F.Bahçeli yetkililere gelen teklifleri değerlendireceğini söylediği kaydedildi.
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor yorumcusuna tepki
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!