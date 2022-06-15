Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ayrılığın eşiğinde

15 Haziran 2022 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe’nin performansıyla yıldızlaşan stoperi Kim Min Jae’nin menajeri, transfer tekliflerini kulübe sunmak için dün İstanbul’a geldi.

Güney Koreli oyuncuya, Fransız, İngiliz ve İtalyan kulüplerinden ciddi teklifler olduğu öğrenildi. Özellikle Napoli ve Everton, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı. Rennes ile Torino da Kim’le ilgilenen diğer kulüpler arasında. Sarı-Lacivertli yönetim, Kim’in menajerinin sunacağı tekliflerin ardından Jesus’la durumu görüşecek. F.Bahçeli yetkililer, sözleşmesinde 18 milyon Avro’luk çıkış maddesi bulunan Kim’i bu rakamın altında bir bedele satmayı düşünmüyor. Güney Koreli oyuncunun ise ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kim, ayağından geçirdiği operasyon için ülkesine giderken F.Bahçeli yetkililere gelen teklifleri değerlendireceğini söylediği kaydedildi.