Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ikinci Valerie Garnier dönemi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Valerie Garnier oldu.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da sarı-lacivertli takımı çalıştıran Valerie Garnier oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız çalıştırıcı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekibi 2 sezon çalıştıran Garnier, 2 kez Basketbol Süper Ligi'ni, 1 kez de Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
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