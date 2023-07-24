Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 ayrılık
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollar ayrıldı.
Geçtiğimiz sezonu Avrupa ve lig şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımının sezon yapılanması başladı.
Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama yaparak, "Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollarımız ayrılmıştır. Tarihimizin en büyük başarısı olan Avrupa şampiyonluğu’nun birer parçası olarak her zaman hatırlanacak oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- O saldırganla ilgili yeni gelişme
- Akbelenliler sabah baskınına isyan etti
- Avrupa Avrupa duy sesimizi!
- Erdoğan'ın atadığı Erdoğan'a özendi
- B-SUV segmentinin yeni oyuncusu
- Zaha'dan taraftara ilk mesaj!