Fenerbahçe kafilesi Eskişehir’de

28 Ağustos 2022 Pazar, 18:49

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, yeşil-beyazlı ekibin sahasının bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekip, hava yoluyla Eskişehir'e geldi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki başkanlığındaki Fenerbahçe kafilesini, havaalanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Oyunculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar, formalarını imzalatıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Hasan Polatkan Havaalanı'ndan ayrılan Fenerbahçe kafilesini otel önünde de bir grup taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik heyet ve oyunculara yoğun ilgi gösterirken, uzun süre tezahüratlarda bulundu. Oyuncular otel önünde de taraftarların fotoğraf isteklerini kırmadı ve formalarını imzaladı.

BİLETLER TÜKENDİ

Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin bakımda olması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkartılan 30 bin 800 biletin tamamının satıldığı öğrenildi.