Fenerbahçe kafilesi UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için Trnava'ya geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trnava'ya ulaştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trnava'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan TSİ 13.00'te kalkan uçakla Bratislava'ya inen sarı-lacivertli kafile, kara yolu ile maçın oynanacağı kente geçti.
Konaklayacakları otele ulaşan Fenerbahçe kafilesini, bir grup taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile oyunculardan Joshua King, bu akşam basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler toplantının ardından Spartak Trnava maçının son antrenmanını yapacak.
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