Fenerbahçe kafilesine Samandıra'da coşkulu karşılama
Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçe'yi Samandıra tesisleri girişinde binlerce taraftar karşıladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımı coşkulu şekilde karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, derbi maçta konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen binlerce sarı-lacivertli taraftarlar; meşaleler yakıp, yaptıkları tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin tesislere girmesinin ardından da uzun süre tesis önünde tezahüratlarını sürdürdü.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Marmaray seferleri normale döndü
- 128 milyar dolardan fazla sattılar
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı