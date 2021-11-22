Diego Lugano'dan Diagne'nin golüyle ilgili çok konuşulacak yorum!

22 Kasım 2021 Pazartesi, 07:14

Fenerbahçe ligde 4 maç sonra kazanırken maçın sonlarındaki pozisyonlar geceye damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerin gollerini 31'de Mesut Özil, 90+4'te Miguel Crespo atmıştı. Maçın sonlarında ise Diagne'nin bir golü geçersiz sayıldı.

beIN SPORTS'a konuşan Diego Lugano derbiyi değerlendirirken Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar yaptı.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Lugano, eski Galatasaraylı Kewell ile maçı yorumladı.

"Bence Galatasaray'ın golünde bir faul yoktu" diyen Uruguaylı eski futbolcu, "Tisserand'ın atıldığı pozisyonda kırmızı kart verilmemeliydi bence. Ama sonucun haklı bir sonuç olduğunu söylemeliyiz." diye konuştu.