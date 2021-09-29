Fenerbahçe kalecisi Altay'a dev takip!

29 Eylül 2021 Çarşamba, 08:41

Hollanda'da yaşayan ve oradaki kulüplerle çok iyi ilişkileri olan antrenör Tahsin Koca, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın, Ajax'ın kaleci transferinde birinci seçeneği olduğunu söyledi.

"Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Koca, "İsim veremem; ama Ajax'ın transferden sorumlu yetkilileri ile görüştüm. Pasveer beğenilen bir kalece değil. Yaşı da ilerledi. Onana ise ceza aldı; şu anda oynamıyor.

Ayrıca sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve Inter'den teklif aldığı için Ajax'ın sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmıyor. Altay liste başı. Fakat kafalarında Altay ile ilgili birkaç soru işareti var. Dil sorunu. Yabancı dili iyi değilse, bunu düzeltmeli.

Bir de topu daha hızlı ve etkili oyuna sokması gerektiğini düşünüyorlar. Ama buna rağmen Altay onların birinci tercihi. Ciddi biçimde ilgileniyorlar.

Devre arasında da teklif verebilirler. Fenerbahçe'ye bağlı olarak transfer gerçekleşebilir" dedi.

Kaynak: Ajansspor