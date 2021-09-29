Fenerbahçe kalecisi Altay'a dev takip!
Hollanda'da çalışan antrenör Tahsin Koca, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın, Ajax'ın kaleci transferinde birinci seçeneği olduğunu söyledi.
Hollanda'da yaşayan ve oradaki kulüplerle çok iyi ilişkileri olan antrenör Tahsin Koca, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın, Ajax'ın kaleci transferinde birinci seçeneği olduğunu söyledi.
"Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Koca, "İsim veremem; ama Ajax'ın transferden sorumlu yetkilileri ile görüştüm. Pasveer beğenilen bir kalece değil. Yaşı da ilerledi. Onana ise ceza aldı; şu anda oynamıyor.
Ayrıca sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve Inter'den teklif aldığı için Ajax'ın sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmıyor. Altay liste başı. Fakat kafalarında Altay ile ilgili birkaç soru işareti var. Dil sorunu. Yabancı dili iyi değilse, bunu düzeltmeli.
Bir de topu daha hızlı ve etkili oyuna sokması gerektiğini düşünüyorlar. Ama buna rağmen Altay onların birinci tercihi. Ciddi biçimde ilgileniyorlar.
Devre arasında da teklif verebilirler. Fenerbahçe'ye bağlı olarak transfer gerçekleşebilir" dedi.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- AKP'nin gizli seçim planı
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Netflix’in en popüler 10 dizi ve filmi açıklandı
- 11 bin dolarlık ilanda gerçek ortaya çıktı
- Kapanma olacak mı?
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Bakanlıktan 'Taksi' genelgesi