Fenerbahçe, Karagümrüklü kanat oyuncusunu kadrosuna kattı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 07:00

Sarı-Lacivertliler, Karagümrük’e 2 milyon Avro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe ayrıca 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sonraki satışından Kırmızı-Siyahlı kulübe yüzde 20 pay verecek. Mor, Sarı-Lacivertlilerle 3 yıllığına anlaştı.

Emre Mor’un Fenerbahçe’den senelik 1.2 milyon Avro garanti ücret alacağı öğrenildi. Öte yandan Enner Valencia’ya bazı kulüplerin talip olduğu belirtildi.

Sarı-Lacivertli kulüp, golcü oyuncuyu satmak için 4 milyon Avro talep ediyor. Ancak gelen bazı tekliflerin 1-2 milyon Avro seviyesinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, bugün saat 18.00’de Katar ekibi Al Shamal ile hazırlık maçı oynayacak. (Yayın: FB Youtube).

