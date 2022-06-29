Fenerbahçe, Karagümrüklü kanat oyuncusunu kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Emre Mor’un transferi için Karagümrük ile anlaştı.
Sarı-Lacivertliler, Karagümrük’e 2 milyon Avro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe ayrıca 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sonraki satışından Kırmızı-Siyahlı kulübe yüzde 20 pay verecek. Mor, Sarı-Lacivertlilerle 3 yıllığına anlaştı.
Emre Mor’un Fenerbahçe’den senelik 1.2 milyon Avro garanti ücret alacağı öğrenildi. Öte yandan Enner Valencia’ya bazı kulüplerin talip olduğu belirtildi.
Sarı-Lacivertli kulüp, golcü oyuncuyu satmak için 4 milyon Avro talep ediyor. Ancak gelen bazı tekliflerin 1-2 milyon Avro seviyesinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, bugün saat 18.00’de Katar ekibi Al Shamal ile hazırlık maçı oynayacak. (Yayın: FB Youtube).
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