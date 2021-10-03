Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, ligde bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti.
Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.
MUHTEMEL 11
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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.
Sakatlıklarını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.
KASIMPAŞA CEPHESİ
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa, 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
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