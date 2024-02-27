Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:52
Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı
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TFF'nin YouTube kanalından yayınlanan kayıtlarda, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakalarında VAR incelemesinin ardından verilen ve kamuoyunda tartışmaya neden olan penaltı pozisyonlarının kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının 90+6. dakikasında konuk takım oyuncusu Yunus Emre Gedik'in eline çarpan pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:

VAR hakemi Erkan Engin: "Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun eline temasını göstereceğim. Acele etme, kararını teyit edelim. Direkt eline geliyor."

Hakem Cihan Aydın: Temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine de bak. Geniş açıdan seyrettireceğim. Hemen arkasında hücum oyuncusu da var.

Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar. Teması gördüm, eli açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

VAR: Hayır, direkt eline geliyor.

Hakem: Tamam. Kararım penaltı ve kart yok.

Galatasaray-Antalyaspor maçı

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının 12. dakikasında Tete ile Van de Streek arasında yaşanan ikili mücadeleye ilişkin hakemler arasındaki diyalog ise şöyle:

VAR hakemi Özgür Yankaya: "Potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım.

Hakem Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı (Tete) oyuncu vuruyor.

VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

Hakem: Tekrardan yakından oynatır mısın? Biraz yavaş. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor ve rakip de ona vuruyor. Kararım penaltı."


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