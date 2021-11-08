Fenerbahçe-Kayserispor maçındaki penaltı kararları doğru mu?

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:14

Fenerbahçe-Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını beIN Sports yorumcuları Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım Trio programında masaya yatırdı.

30. dakikada Gustavo Campanharo'nun, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır'ın, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını göstermesi. Penaltı kararı doğru mu?

Lale Orta: Elle kolla oynama olarak düşünüyorum. Pozisyona bir kez daha baktığımızda çıkarken bir simetri olması lazım. Koluyla topla oynuyor. Doğal konumda olmadığı için kendisine avantaj yaratacak bir pozisyona götürüyor. Penaltı kararı doğru.

Deniz Çoban: Oyun kuralları kitabında metin değişikliği oldu. El topa doğru giderse, hareket bilinçli yaparsa cezalandırılır. Futbol oyununun doğasında el orada olur muydu? Burada çok farklı yorumlar olabilir. Yüzünü koruyor denilebilir. Bunların hiçbiri futbol oyununun doğasında olmaz. Bu bir ihlaldir. Elinin orada olmasına hiçbir neden yok. Net bir penaltı.

Bülent Yıldırım: Top uzaktan eli doğrudan ele değdiğinden burada verilen penaltı kararı doğru gözüküyor. Sarı kart gerekmez.

33. dakikada İrfan Can'ın penaltı atışında bir ihlal var mı?

Deniz Çoban: Top direkten dönüyor. Üzerine geliyor, hareket etmiyor. İrfan Can topa hamle yapmıyor. Topa vurulurken ceza sahasına bir adım girmiş oyuncular da var. Bu kadar ince hesabı hakem yapamıyor. Bu göz ardı edilebilir bir durum. Kural ne diyor? Her iki takımdan oyuncular ceza sahasına girerse tekrarlanır. Video hakem de devreye giremiyor. Bu penaltı atışının tekrarı gerekir. Ancak minimum düzeydeki ihlaller göz ardı ediliyor. Onun için bir şey diyemiyorum.

Lale Orta: Atanla vuranın bir ihlali yoksa, tekrarlanmıyor. Kuralların bazen delinmemesi yönünde geliştirilebilir. Kitaba baktığınızda tekrarı gerekiyor. Ama uygulamada tekrarlanmıyor.

Bülent Yıldırım: Var protokolüne göre ölçü belli. Atan oyuncu bir ihlalde bulunduğunda, vurmadan önce vurursa müdahele ediyor. Erken giren oyuncu gol atmaya çalışırsa Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahele edebiliyor. Oyun kuralları kitabında bir değişikliğe ihtiyaç var.

90+6'da Ramazan'ın Berisha'ya bir müdahalesi var mı? Penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Tutmak bir ihlal değildir. Tutmanın oyuncunun hareketlerini kısıtlaması lazım. Geçtiğimiz sezon Konyaspor-Beşiktaş maçında Vida formadan tutulup forma uzamıştı. O hafta yapılan eğitimde dediler ki kural bu. Görüntülerde formanın uzatılmasını görüyorsanız hakeme söylemelisiniz. Burada da tutulan bir forma var. Ve Video Yardımcı Hakem uyarıyor. Öbür konu tartışılır. Kolay mı zor mu bırakıyor: Ama hakemlere verilmiş net bir kural var. Mete Kalkavan da bunu görmüş söylemiş. Cüneyt Çakır çeken oyuncu tarafından perdeleniyor. Görmemesi normal. Karara doğru diyorum.

Lale Orta: Kesinlikle doğru diye düşünüyorum. Sadece formayı değil, kolundan da çekiyor. VAR müdahalesini aslında Cüneyt Çakır da bekledi. Seyredip doğru kararı verdi.

Bülent Yıldırım: Maçtan sonra Hikmet Hoca beyanında süreyle ilgili şikayet etti. 91. dakikada Kayserispor'un iki oyuncusu değişiyor. 40-43 saniye. Aldık onu cebe. Daha sonra 93.50'de sakatlık oluyor. Bir dakika 10 saniye. 95.36 gibi penaltı oluyor. Penaltının oluştuğu nokta 35-36 saniye ki elimizde 1 dakika 10 saniye vardı. 97 incelemede penaltı veriliyor. 98'de penaltı kullanılıyor. Süre konusunda bir sorun yok. Buradaki hem formadan tutma, hem de arkadan çekme; Ramazan, gereksiz ve riskli bir hareket yaptı. Pozisyon net. VAR müdahalesi gereken bir penaltı kararı.