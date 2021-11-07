Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tezahüratı
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.
Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında sarı-lacivertli takım futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.
Ligde 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor karşısında da ışık veren bir futbol sergileyemedi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tıpkı Alanyaspor maçı sonunda olduğu gibi “Yönetim istifa” şeklinde tezahüratta bulundu.
Maçın son dakikalarında da tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları yeniden yükseldi. Sarı Lacivertliler, 90+7'de VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bu anlarda ve karşılaşma sonrasında da taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.
Fenerbahçe, 4 kez direğe takıldığı maçta Kayserispor ile 85’te Zajc ve 90+9’da Mesut Özil’in penaltıdan attığı gollerle 2-2 berabere kaldı.
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