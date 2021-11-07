Fenerbahçe taraftarından Kayserispor'a alkış

Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor'un farkı 2'ye çıkaran golünden sonra alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 20:24
Fenerbahçe taraftarından Kayserispor'a alkış
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.

Mücadelede 65 dakika geride kalırken, Kayserispor Fenerbahçe karşısında 2-0 galip durumda. 

Sarı-kırmızılıların Gavranovic ile 61. dakikada bir kez daha öne geçmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar Kayserispor'un ikinci golü sonrası alkış ve ıslıkla tepki gösterdi.



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