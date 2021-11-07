Fenerbahçe taraftarından Kayserispor'a alkış
Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor'un farkı 2'ye çıkaran golünden sonra alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.
Mücadelede 65 dakika geride kalırken, Kayserispor Fenerbahçe karşısında 2-0 galip durumda.
Sarı-kırmızılıların Gavranovic ile 61. dakikada bir kez daha öne geçmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar Kayserispor'un ikinci golü sonrası alkış ve ıslıkla tepki gösterdi.
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