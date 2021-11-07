Fenerbahçe taraftarından Kayserispor'a alkış

07 Kasım 2021 Pazar, 20:24

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.

Mücadelede 65 dakika geride kalırken, Kayserispor Fenerbahçe karşısında 2-0 galip durumda.

Sarı-kırmızılıların Gavranovic ile 61. dakikada bir kez daha öne geçmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar Kayserispor'un ikinci golü sonrası alkış ve ıslıkla tepki gösterdi.



