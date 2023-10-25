Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Fenerbahçe kendi evinde rahat kazandı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında ağırladığı Beretta Famila Schio'yu mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 21:58
Fenerbahçe kendi evinde rahat kazandı
Abone Ol google-news

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 90-64 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viktor Nagy (Macaristan), Branimir Galic (Hırvatistan)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 4, McBride 11, Meesseman 24, Howard 21, Alperi Onar 10, Milic 7, Laksa 7, Tilbe Şenyürek 2, Sevgi Uzun 4

Beretta Famila Schio: Guirantes 12, Parks 12, Reisingerova 8, Juhasz 8, Verona 10, Bestagno, Chagas, Crippa 3, Penna 6, Keys 2, Sivka 3, Sottana

1. Periyot: 29-13

Devre: 50-34

3. Periyot: 69-52


Fenerbahçe Alagöz Holding Beretta Famila Schio Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler