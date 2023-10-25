Fenerbahçe kendi evinde rahat kazandı
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında ağırladığı Beretta Famila Schio'yu mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 90-64 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viktor Nagy (Macaristan), Branimir Galic (Hırvatistan)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 4, McBride 11, Meesseman 24, Howard 21, Alperi Onar 10, Milic 7, Laksa 7, Tilbe Şenyürek 2, Sevgi Uzun 4
Beretta Famila Schio: Guirantes 12, Parks 12, Reisingerova 8, Juhasz 8, Verona 10, Bestagno, Chagas, Crippa 3, Penna 6, Keys 2, Sivka 3, Sottana
1. Periyot: 29-13
Devre: 50-34
3. Periyot: 69-52
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