Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona çok yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içerisinde İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.