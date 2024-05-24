Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu TFF'ye şikayet etti
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası ortaya çıkan görüntüleri sebebiyle TFF'ye şikayet başvurusu yapıldığını açıkladı.
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından yine flaş gelişmeler yaşandı.
FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU
Fenerbahçe Kulübü, TFF Hukuk Müşavirliği'ne Galaatsaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti.
Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertlilerin bu şikayeti incelemeye aldı. Suç unsuru bulunursa, sarı-kırmızılı futbolcu kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilecek.
GALATASARAY'IN BAŞVURUSU
Öte yandan Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray Kulübü derbi maç sonrası soyunma odasında toplu şekilde yapılan küfürler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Sarı-kırmızılılar; geçmişte Arda Turan'a verilen ceza örneğinden hareket etti ve "eksik sevk" itirazında bulundu.
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