Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel'in göreve gelmesinden sonra başka bir kimliğe büründü.

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:51
Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Hatayspor, bir maçı bay geçerek 6 müsabaka oynadığı 7. hafta sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ligin son sırasına demir atarken, teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen Volkan Demirel, bu kötü gidişi tersine çevirdi.

Hatayspor, Volkan Demirel idaresindeki ilk müsabakasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci maçında ağırladığı Alanyaspor'u da 1-0'lık skorla geçen Hatayspor, sezonun ikinci, taraftarı önündeki de ilk galibiyetine ulaştı.

Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yapan Hatayspor, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada da iyi bir sonuç alıp, çıkışını devam ettirmeye çalışacak.

 


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