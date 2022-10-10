Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.
Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.
Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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