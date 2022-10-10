Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:51
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.


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