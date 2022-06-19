Fenerbahçe, kombine satışlarında rekor kırdı

19 Haziran 2022 Pazar, 07:00

Jorge Jesus’u takımın başına getiren ve Lincoln Henrique ile Bruma’yı kadrosuna katan Fenerbahçe’de satışa çıkan yeni sezon kombineleri dakikalar içinde tükendi.

Genel satış için Sarı-Lacivertli taraftarlar önceki geceden itibaren Ülker Stadı’nın önünde kuyruk oluşturdu. Binlerce taraftar, sabah saatlerinde stattaki çalışma ofisinin açılmasıyla kısa sürede kombineleri tüketti. Satılan kombine sayısının toplam 35 bin olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulüp, kombine satışından 250 milyon TL’lik geliri kasasına koydu. Böylece Fenerbahçe 2 yıl sonra hem kombine satışında hem de elde ettiği gelirde rekor kırdı. Fenerbahçe yönetimi, “Sahne bizim, saldır Fenerbahçe’ diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçemize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz” mesajını yayımladı.

"MESUT EMEKLİ OLUR"

F.Bahçe’de kadro dışı kalan ve Jesus’un bu kararın süreceğini açıkladığı Mesut Özil’le ilgili konuşan menajeri Erkut Söğüt, “Mesut’un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum, bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl daha var, eğer başka bir kulüp aramaya mecbur kalırsa emekli olma ihtimali daha yüksek” dedi.