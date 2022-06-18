Fenerbahçe, kombine biletlerin tükendiğini açıkladı
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2022-23 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiği duyuruldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol A Takımı için 8 Haziran'da satışa sunulan kombine biletlerin taraftarların yoğun ilgisi sonucu tükendiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir.
Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
Büyük taraftarımız, Fenerbahçemizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu'nda olacak…
'SAHNE BİZİM, SALDIR FENERBAHÇE!' diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçemize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz."
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