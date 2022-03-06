Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç taraftara çağrıda bulundu

06 Mart 2022 Pazar, 10:36

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşması öncesi Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi yönetecek hakem hakkında konuşan Koç, "Kişilerle ilgili yorum yapmadım. Asla TFF'yi arayıp, hakem istemedim. İnşallah maça atanan ismin, hakem şansı yanında olur. Umarım maç sonu hakem konuşulmaz" dedi.

Koç, taraftara çağrıda bulunarak "Fenerbahçe taraftarı, rakibe Kadıköy'de olduğunu hatırlatır. İnşallah böyle olur. İnşallah diyorum çünkü son dönemde farklı oluyor. Herkes tepki koyabilir ama bu maçın ilk yarısında, maç 0-0 iken, 2-1 gerideyken olmamalı" diye konuştu.

"TARAFTAR KULÜBÜN SAHİBİDİR"

Kadıköy'deki atmosferin futbolcular üzerindeki etkisine değinen Koç, "Futbolcular bundan etkileniyor. Top almaktan bile çekiniyorlar. İnşallah Fenerbahçe'ye ne kadar itici güç olabileceklerini gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

Koç, takımın ıslıklanmaması gerektiğini belirterek "Çubukluyu temsil eden insanların, rakiple mücadele ettiği anlarda futbolcularımızı yuhalamak, ıslıklamak, takımı ıslıklamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu düşüncem de hiçbir zaman değişmeyecektir. Taraftar bu kulübün sahibidir. Ancak bu şekilde davranmamalılar" dedi.