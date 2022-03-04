Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Anadolu Efes'in 84-79 galip ayrıldığı derbide 15 bin 76 seyirci ile rekor kırıldı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık" denildi.
Anadolu Efeslilerden Bir Rekor Daha— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) March 4, 2022
Fenerbahçe Beko karşılaşmamızda toplam 15.076 seyirci ağırlayarak, pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15.008'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/GQOIOD6RKV
Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.
İlgili Haberler
- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bu oyun bizim için kabul edilemez
- Euroleague'de Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti
- Anadolu Efes ve Fenerbahçe’den ortak 'Savaşı durdurun' tepkisi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanından obezite uyarısı!
- Ukraynalı çocuklar için 'barış çöreği'
- İYİ Parti'den ortak aday sorusuna net yanıt
- Kayıptı, cesedi denizde bulundu
- Metallica'dan Ukraynalı mültecilere büyük destek
- Yeni sistemin zam raporu belli oldu
- Ukraynalı yıldızdan ülkesi için rekor bağış
- Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu
- Benzin ve motorine bir zam daha!
- ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret