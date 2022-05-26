Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un evinde sürpriz görüşme!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:06

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile evinde bir araya geldi. Sosyal medyadan bu görüşme paylaşıldıktan sonra büyük yankı uyandırdı. Ayrıca ilk kez bir kulüp başkanının Ali Koç ile evinde buluşması da dikkatlerden kaçmadı.

Sporx'in haberine göre, Volkan Can, Kulüpler Birliği toplantısının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığı için Servet Yardımcı'yı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, "Sabah kahvaltısında evinde konuk olduğum sevgili Başkanımız Ali Koç ile Kırklareli'miz ve futbola dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.