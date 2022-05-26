Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:01

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivassspor ile Yukatel Kayserispor'un oynayacağı maça giden her iki takım taraftarları arasında yol güzergahında istenmeyen olaylar yaşandı.

Taşlı saldırılar nedeniyle otobüslerin camlarının kırıldığı olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

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