Süper Lig'de Antalyaspor'dan, Ruud Boffin kararı
Fraport TAV Antalyaspor'da sözleşmesi sona eren Hakan Özmert ile Naldo'nun takımda kalması, kulübün sunduğu yeni sözleşmeye sıcak bakmayan kaleci Boffin ile yolların ayrılması planlanıyor.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları başladı. Nuri Şahin yönetiminde çalışmaları yürüten kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi sona eren futbolcularla görüştü.
Fraport TAV Antalyaspor'da 31 Mayıs itibarıyla Hakan Özmert, Naldo ve Boffin'in sözleşmesi sona erecek. Takımda kiralık oynayan Haji Wright'ın gelecek sezonda forma giymesi hedeflenirken, Ndao ile yollar ayrılacak.
BOFFIN SICAK BAKMIYOR
Kulübün sunduğu yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Belçikalı kaleci Boffin, takımdan ayrılması düşünülen diğer futbolcu oldu. 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, 141 lig maçında forma giydi.
Kırmızı-beyazlı yönetim, Hakan Özmert ve Naldo ile sözleşme imzalamayı planlıyor.
Video Haberler
- 'Yıl boyu yaşadıkları yerlerden biri'
- Balıkesir’de ayağı kırık karaca tedavi edildi
- Türkiye Kupası finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
- Karavanlar zincirleme kaza yaptı: Yaralılar var
- MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
- Kayıp olan 29 yaşındaki şahsın cesedi bulundu!
- İstanbul'da akılalmaz hırsızlık olayı!
- Sadakatsiz dizisinde skandal
- Nevşehir'i karıştıran basın toplantısı
- Önce çarpıştılar, sonra ağaçlara çarptılar: 5 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- Tayyar'dan Uçum’a zehir zemberek sözler
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'