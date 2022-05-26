Trabzonsporlu Yusuf Sarı'ya birçok kulüp talip oldu

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:56

Süper Lig’de geçen sezonu Çaykur Rizespor’da geçiren Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Sarı’yı transfer etmek isteyen kulüplerin çoğaldığı kaydedildi.

30 Haziran 2022’de Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcuya Fransa’dan Troyes, İtalya’dan Cagliari, Salernitana ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de takımlar talip olurken, Adana Demirspor ile olan transfer görüşmesinde de ciddi mesafe kat edildiği belirtildi.

Sarı’nın önümüzdeki günlerde kararını verip, yakın bir zamanda yeni kulübüne transferinin açıklanması bekleniyor.

Genç futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor formasını giydiği 13 karşılaşmada 3 gol ve 2 asist kaydetti.