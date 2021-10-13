Fenerbahçe, Letonya galibiyeti paylaşımında federasyona mesaj yolladı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 07:00

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Milli Takımımızın Letonya’yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe’den flaş bir paylaşım geldi. Ay-Yıldızlıların galibiyetini kutlayan Sarı-Lacivertliler, 1959 öncesi şampiyonluklara gönderme yaptı. Fenerbahçe’nin paylaşımı şöyle: “Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz.” Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarların bazıları F.Bahçe lehine yorumlar yaparken bazıları da bu konunun milli maç sonrasında gündeme getirilmemesi gerektiğini savundu.

3 GOLLÜ GALİBİYETİ YOK

F.Bahçe’de şu ana kadar oynanan 8 karşılaşmada tek eksik olarak gollü galibiyetler göze çarptı. Aldığı 6 galibiyetin 5’ini 2 gol atarak elde eden Sarı-Lacivertli takım, ilk haftada ise Adana Demirspor’u 1-0 yenmişti. Sivas ile 1-1 berabere kalan F.Bahçe bir tek Başakşehir’e gol atamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ligde 3 gol atamayan Sarı-Lacivertlilerde Pereira uyum sürecinin önemli ölçüde aşıldığını düşünüyor.