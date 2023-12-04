Fenerbahçe liderliği geri aldı: Fenerbahçe 4-1 Sivasspor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:02

Güncelleme: 04.12.2023 - 22:03

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-1 kazanırken goller; 17. dakikada Sebastian Szymanski, 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada Alaaddin Okumuş (K.K.) ve 75. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU

Sivasspor'un tek golü ise 50. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 37'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Sivasspor 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Sivasspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 4-1 Sivasspor

90' Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Emre Mor yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

90' Sivasspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Burak'ın ortasında Oosterwolde'ya çarpan top taca çıktı.

90' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak İrfan Can'ın pası doğrudan taca çıktı.

90' Hakem karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekledi.

88' Sivasspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Manaj yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

86' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi ancak top Mert'e çarptı ve auta çıktı.

85' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko şutu çekemeden Ziya araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

84' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Emre'nin pasında savunma araya girdi ve topu kazandı.

83' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Tadic ve Osayi giren oyuncular Mert Müldür ve Emre Mor.

82' Fenerbahçe sağ kanattan geldi ancak Osayi yerde kaldı. Hakem ilk başta penaltı düdüğünü çalsa da yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi.

81' Sivasspor sol kanattan geldi ancak Kvet'in ortasında top Livakovic'de kaldı.

79' Sivasspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Uğur Çiftçi ve Charilaos Charisis giren oyuncular Ziya Erdal ve Kader Keita.

78' Sivasspor sağ kanattan etkili geldi ancak Burak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

77' Sağ kanattan topla ceza sahası içine giren İrfan Can topu kaybetti ardından Tadic araya girdi ve topu kazandı. Pasında topu Dzeko ile buluşturdu ve Dzeko düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı.

75' GOL | Edin Dzeko, farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

75' Sivasspor'da üç oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Samu Saiz, Clinton N'Jie ve Yunus Emre Konak giren oyuncular Abdulkadir Parmak Roman Kvet ve Ahmed Musa.

74' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Fred giren oyuncu King.

70' VAR kontrolünün ardından Dzeko'nun vuruşunda topun Alaaddin Okumuş'a çarpıp ağlara girdiği görüldü.

69' Sol kanattan etkili gelen Dzeko'nun ortasında top ilk başta savunmaya çarpıp üst direkten döndü ardından Fred'in önünde kaldı. Fred pasında İrfan Can topu boş ağlara gönderdi.

68' GOL | İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

65' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Crespo giren oyuncu İsmail Yüksek.

64' Miguel Crespo yine kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

63' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Tadic'in ortası kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

62' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Dzeko, Charilaos Charisis'e faul yaptı.

60' Crespo'nun ayağa kalkmasıyla beraber karşılaşma tekrardan başladı.

59' Crespo'nun sakatlığı hala devam ediyor.

58' Fenerbahçe'de Crespo kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

57' Fenerbahçe sol kanttan gelmek istedi ancak Tadic'den önce savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

56' Sivasspor'da Charilaos Charisis, Oosterwolde'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

55' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Caner Osmanpaşa topu kornere yolladı.

54' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

52' Sağ kanatta Samu Saiz'in ortasında topu önüne alan Manaj karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

51' GOL | Rey Manaj, farkı bire indiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

44' Fenerbahçe sağ kanattan geldi ancak İrfan Can'ın ortasında topla buluşan Dzeko topu elle kontrol etti.

43' Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, Clinton N'Jie'yi şık bir çalımla geçti ardından uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

42' GOL | İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

39' Fenerbahçe uzun topla gelmek istedi ancak Szymanski'nin indirdiği topta savunma topu uzaklaştırdı.

38' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Fred'in pası doğrudan taca çıktı.

37' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Samu Saiz'in pası doğrudan auta çıktı.

36' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak İrfan Can yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

35' Sivasspor sağ kanattan etkili geldi ancak Burak şutunu çekemeden Samet araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

34' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Charilaos Charisis'in ortasında Osayi'ye çarpan top yine Charisis'e çarptı ve auta çıktı.

33' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Fred'in pasında top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

32' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Ferdi'nin ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

31' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Rey Manaj topu kontrol edemedi. Fenerbahçe taç kullanacak.

30' Fenerbahçe sol kaanttan gelmek istedi ancak Tadic'in pasında top Ferdi'ye gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

29' Fenerbahçe sağ kanattan kazandığı topla gelmek istedi ancak İrfan Can'ın pasında top doğrudan taca çıktı.

28' Sivasspor bir anda kontra atağa çıktı ancak Rey Manaj'ın şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.

27' Sivasspor sol kanattan gelmek istedi ancak Uğur Çiftçi'nin pası doğrudan taca çıktı.

26' Sivasspor ön alanda kazandığı topla etkili geldi ancak Charilaos Charisis'in pasında top Clinton N'Jie'nin önünden geçti ve auta çıktı.

25' Fenerbahçe ön alan baskısıyla topu kazanmak istedi ancak Miguel Crespo, Samu Saiz'e faul yaptı.

24' İki oyuncunun ayağa kalkması ve VAR kontrolünün ardından karşılaşma tekrardan hareketlendi.

23' Osayi ve Clinton N'Jie yerden kalkamadı sağlık ekipleri sahada.

22' Sivasspor kazandığı topla etkili geldi ancak Samu Saiz'in pasında topla buluşan N'Jie topa vuramadan Osayi topa kaydı ve uzakalştırdı. Sivasspor penaltı bekledi. Oyun devam etti.

20' Sivasspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Yunus Emre Konak'ın pasında Samet araya girdi ve topu kazandı.

19' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Charilaos Charisis'in müdahalesiyle Ferdi yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Sol kanattan topla buluşan Tadic, savunma arkasında sarkan Szymanski'yi topla buluşturdu. Topa kayarak vuran Szymanski ağları bulmayı başardı.

17' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

16' Rey Manaj'ın kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

15' Samet Akaydın, Rey Manaj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Uğur Çiftçi topu uzaklaştırdı.

9' Fenerbahçe sağ kanattan Osayi ile geldi ancak ortasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

8' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Uğur Çiftçi, İrfan Can'a faul yaptı.

7' Sivasspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Samet araya girdi ve topu kazandı.

5' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak topa hareketlenen İrfan Can için bayrak kalktı. Ofsayt.

4' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fred pasında Dzeko'yu buldu. Dzeko'nun şutunda kaleci Ali Şaşal topu kurtardı.

3' Fenerbahçe uzun topla atağa çıkmak istedi ancak Crespo'nun pasında savunma topu kazandı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.