Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı
Trabzonspor'un ardından Alanyaspor'a da kaybeden Fenerbahçe'de 2 maçlık seri geçen yılki üst üste yenilgileri anımsattı
Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.
Geçen yıl da Fenerbahçe aldığı üst üste yenilgilerle sıkıntılı günler yaşamıştı.
Trabzonspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwep ile de sahasında berabere kaldı.
Fenerbahçe, ligde 10 maç sonunda 19 puanda kaldı.
Öte yandan, müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- Yurttaş isyan etti, Erdoğan duymazdan geldi!
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- İstanbul ve İzmir için büyük risk
- ‘Yapması gereken susmak’
- Memet Ali Alabora’nın, Erkan Baş paylaşımı gündem oldu