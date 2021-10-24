24 Ekim 2021 Pazar, 21:23

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Geçen yıl da Fenerbahçe aldığı üst üste yenilgilerle sıkıntılı günler yaşamıştı.

Trabzonspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwep ile de sahasında berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligde 10 maç sonunda 19 puanda kaldı.

Öte yandan, müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.



