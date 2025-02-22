Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'a kötü haber!

Antalyaspor'da Jakub Kaluzinski, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:46

Antalyaspor'un Polonyalı orta sahası Jakub Kaluzinski, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Kaluzinski, 61. dakikada sarı kart gördü.

FENERBAHÇE DEPLASMANINDA YOK!

22 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.


Etiketler: #antalyaspor #fenerbahçe #Jakub Kaluzinski

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